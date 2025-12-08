РФ стрімко захоплює нові території: темп наступу один із найшвидших за час війни, — The Telegraph

Дані аналітиків, отримані напередодні екстреного саміту на Даунінг-стріт, свідчать, що росіяни завойовують територію в Україні з одним із найшвидших темпів від початку війни. При цьому захоплення Росією нових земель може переконати США в тому, що мир має бути встановлений на умовах Кремля.

Про наступ РФ на тлі мирних переговорів пише The Telegraph. Журналісти зазначають з посиланням на дослідження DeepState та Інституту вивчення війни (ISW), що окупанти захоплюють українські територію з однією з найвищих швидкостей від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

За інформацією DeepState, в листопаді росіяни захопили понад 500 квадратних кілометрів території, що на понад 250 квадратних кілометрів більше за попередній місяць.

При цьому президент РФ Володимир Путін заявив про намір захопити Донбас силою або шляхом переговорів. Своєю чергою Україна та Європа відхилили прописані в розробленому США мирному плані пункти про передачу Росії великих територій, однак просування російської армії можуть переконати американського президента Дональда Трампа в тому, що мирна угода має бути укладена на умовах Москви, а допомога Києву є марною тратою грошей.

Автори статті зазначили з посиланням на аналітиків, що ЗС РФ просуваються вперед навколо міста Сіверськ Донецької області в межах наступу на Слов'янськ, а в неділю росіяни повідомляли в соцмережах про нібито проникнення диверсантів у житлові райони на півночі міста. В Збройних силах України повідомили, що бої тривають. За даними DeepState, в зоні бойових дій перебувала частина міста.

Дональд Трамп-молодший, син президента США, заявляв, що його батько може відмовитися від мирних переговорів. Одна спецпредставник США Кіт Келлог заявив про "близькість" мирної угоди.

8 грудня президент України Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем на екстреному саміті на Даунінг-стріт в Лондоні. За словами журналістів, ці перемовини можуть бути спробою убезпечити Україні від "зради" з боку США під час мирного процесу.

При цьому в доповіді Трампа про стратегію національної безпеки Росія не була описана як пряма загроза, а в Кремлі привітали ці зміни в довгостроковій позиції США.

Просування ЗС РФ

В Генеральному штабі Збройних сил України офіційно не коментували інформацію про просування росіян, однак автори статті пишуть, що останніми тижнями окупанти просунулися в Покровську, а сусіднє місто Мирноград майже оточене. За словами журналістів, росіяни змогли розтягнути Сили оборони України вздовж близько 1000 км фронту та відкрити вразливі місця на південному сході та на півночі. Таким чином ЗС РФ досягли успіхів у Запорізькій області та в Куп'янську Харківської області.

При цьому військовий аналітик з фінської компанії Black Bird Group Еміль Кастехелмі зазначив, що реальна ситуація на передовій має не настільки катастрофічний вигляд.

"Не було жодних великих проривів… на цей час не відбулося миттєвого краху українських ліній фронту. Росія не змогла рішуче прорвати фронт в жодному напрямку", — сказав аналітик журналістам.

За його словами, якщо Україна має втратити якусь територію, землі на південному сході є "найкращим місцем для цього".

"Росія повинна досягти набагато більших успіхів, щоб досягти там чогось значного; вона лише захопила одне маленьке село за іншим і багато полів. Ці події поки що не становлять загрози для всього фронту", — зазначив Еміль Кастехелмі.

Наступ РФ може уповільнитись

На думку аналітиків, для захоплення решти Донбасу росіянам може знадобитися ще кілька років, оскільки ця територія захищена "фортецями" Краматорськом і Слов'янськом. Із настанням зими експерти очікують уповільнення темпів наступу РФ, хоча Путін наказав своїй армії готуватися до зимових бойових дій — так він надіслав сигнал Вашингтону, що не збирається поступатися територіальними вимогами.

Ситуація на фронті станом на 7 грудня за даними DeepState Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 грудня ЗМІ з посиланням на джерела писали, що президент України Володимир Зеленський іще не бачив правки до мирного плану США, оскільки секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров не став передавати їх телефоном через ризики прослуховування.

6 грудня медіа з посиланням на ознайомлених із ходом переговорів інсайдерів писали, що Зеленський дві години вів переговори щодо територій України з перемовниками від американського президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За словами одного з джерел, РФ вимагає, щоб Україна повністю вийшла з території Донбасу.