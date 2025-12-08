РФ стремительно захватывает новые территории: темп наступления один из самых быстрых за время войны, — The Telegraph

Данные аналитиков, полученные накануне экстренного саммита на Даунинг-стрит, свидетельствуют, что россияне завоевывают территорию в Украине с одним из самых быстрых темпов с начала войны. При этом захват Россией новых земель может убедить США в том, что мир должен быть установлен на условиях Кремля.

О наступлении РФ на фоне мирных переговоров пишет The Telegraph. Журналисты отмечают со ссылкой на исследование DeepState и Института изучения войны (ISW), что оккупанты захватывают украинскую территорию с одной из самых высоких скоростей с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

По информации DeepState, в ноябре россияне захватили более 500 квадратных километров территории, что на более чем 250 квадратных километров больше предыдущего месяца.

При этом президент РФ Владимир Путин заявил о намерении захватить Донбасс силой или путем переговоров. В свою очередь Украина и Европа отклонили прописанные в разработанном США мирном плане пункты о передаче России больших территорий, однако продвижение российской армии могут убедить американского президента Дональда Трампа в том, что мирное соглашение должно быть заключено на условиях Москвы, а помощь Киеву является пустой тратой денег.

Авторы статьи отметили со ссылкой на аналитиков, что ВС РФ продвигаются вперед вокруг города Северск Донецкой области в рамках наступления на Славянск, а в воскресенье россияне сообщали в соцсетях о якобы проникновении диверсантов в жилые районы на севере города. В Вооруженных силах Украины сообщили, что бои продолжаются. По данным DeepState, в зоне боевых действий находилась часть города.

Дональд Трамп-младший, сын президента США, заявлял, что его отец может отказаться от мирных переговоров. Одна спецпредставитель США Кит Келлог заявил о "близости" мирного соглашения.

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Британии Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем на экстренном саммите на Даунинг-стрит в Лондоне. По словам журналистов, эти переговоры могут быть попыткой обезопасить Украину от "предательства" со стороны США во время мирного процесса.

При этом в докладе Трампа о стратегии национальной безопасности Россия не была описана как прямая угроза, а в Кремле приветствовали эти изменения в долгосрочной позиции США.

Продвижение ВС РФ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины официально не комментировали информацию о продвижении россиян, однако авторы статьи пишут, что в последние недели оккупанты продвинулись в Покровске, а соседний город Мирноград почти окружен. По словам журналистов, россияне смогли растянуть Силы обороны Украины вдоль около 1000 км фронта и открыть уязвимые места на юго-востоке и на севере. Таким образом ВС РФ достигли успехов в Запорожской области и в Купянске Харьковской области.

При этом военный аналитик из финской компании Black Bird Group Эмиль Кастехелми отметил, что реальная ситуация на передовой выглядит не столь катастрофично.

"Не было никаких крупных прорывов... на данный момент не произошло мгновенного краха украинских линий фронта. Россия не смогла решительно прорвать фронт ни в одном направлении", — сказал аналитик журналистам.

По его словам, если Украина должна потерять какую-то территорию, земли на юго-востоке являются "лучшим местом для этого".

"Россия должна достичь гораздо больших успехов, чтобы достичь там чего-то значительного; она лишь захватила одно маленькое село за другим и много полей. Эти события пока не представляют угрозы для всего фронта", — отметил Эмиль Кастехелми.

Наступление РФ может замедлиться

По мнению аналитиков, для захвата остального Донбасса россиянам может понадобиться еще несколько лет, поскольку эта территория защищена "крепостями" Краматорском и Славянском. С наступлением зимы эксперты ожидают замедления темпов наступления РФ, хотя Путин приказал своей армии готовиться к зимним боевым действиям — так он послал сигнал Вашингтону, что не собирается уступать в территориальных требованиях.

Ситуация на фронте по состоянию на 7 декабря по данным DeepState Фото: скриншот

Напомним, 8 декабря СМИ со ссылкой на источники писали, что президент Украины Владимир Зеленский еще не видел правки к мирному плану США, поскольку секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров не стал передавать их по телефону из-за рисков прослушивания.

6 декабря медиа со ссылкой на ознакомленных с ходом переговоров инсайдеров писали, что Зеленский два часа вел переговоры по территориям Украины с переговорщиками от американского президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По словам одного из источников, РФ требует, чтобы Украина полностью вышла с территории Донбасса.