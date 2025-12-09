Британський військовий загинув в Україні далеко від фронту: що сталося

Військовослужбовець Збройних сил Великої Британії загинув в Україні. Нещасний випадок стався, коли британський військовий спостерігав за випробовуваннями нового озброєння.

Про загибель військового з Британії в Україні повідомило британське Міністерство оборони 9 грудня в соцмережі X. У відомстві розповіли, що трагедія сталася вранці в тилу, далеко від передової.

"Він зазнав поранення під час спостереження за випробуванням нового озброєння українськими військами, далеко від лінії фронту", — розповіли в Міністерстві.

Родині британця вже повідомили про його загибель. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі висловив близьким військовослужбовця співчуття.

"Я глибоко вражений смертю британського військовослужбовця в Україні. Мої думки з його родиною, друзями та колегами, які оплакують втрату близької людини", — написав Гілі в X.

Відео дня

Деталі щодо особистості та загибелі британського військового на момент публікації новини не розкривалися. В BBC зазначили, що цей інцидент став першим з лютого 2022 року, коли про смерть військовослужбовця ЗС Великої Британії було оголошено публічно.

Нагадаємо, у липні медіа повідомляли, що під Покровськом загинув американський доброволець "Боббі" Пітранджело, якому було 23 роки.

В лютому видання ВВС писало про загибель на Донеччині 18-річного британця Джеймса Вілтона. Він воював у складі "Іноземного легіону" та загинув від атаки російського безпілотника під час першого бойового виходу.