Британский военный погиб в Украине вдали от фронта: что произошло

Военнослужащий Вооруженных сил Великобритании погиб в Украине. Несчастный случай произошел, когда британский военный наблюдал за испытаниями нового вооружения.

О гибели военного из Британии в Украине сообщило британское Министерство обороны 9 декабря в соцсети X. В ведомстве рассказали, что трагедия произошла утром в тылу, вдали от передовой.

"Он получил ранение во время наблюдения за испытанием нового вооружения украинскими войсками, вдали от линии фронта", — рассказали в Министерстве.

Семье британца уже сообщили о его гибели. Министр обороны Великобритании Джон Гили выразил близким военнослужащего соболезнования.

"Я глубоко потрясен смертью британского военнослужащего в Украине. Мои мысли с его семьей, друзьями и коллегами, которые оплакивают потерю близкого человека", — написал Гили в X.

Відео дня

Детали относительно личности и гибели британского военного на момент публикации новости не раскрывались. В BBC отметили, что этот инцидент стал первым с февраля 2022 года, когда о смерти военнослужащего ВС Великобритании было объявлено публично.

Напомним, в июле медиа сообщали, что под Покровском погиб американский доброволец "Бобби" Питранджело, которому было 23 года.

В феврале издание ВВС писало о гибели в Донецкой области 18-летнего британца Джеймса Уилтона. Он воевал в составе "Иностранного легиона" и погиб от атаки российского беспилотника во время первого боевого выхода.