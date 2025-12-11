РФ атакувала енергооб'єкти в Кременчуцькому районі: спалахнули масштабні пожежі (фото)

Після російського обстрілу в ніч на 11 грудня в Кременчуцькому районі Полтавської області сталися масштабні пожежі на енергетичних об'єктах. Рятувальники розповіли, що до гасіння полум'я залучали пожежний потяг АТ "Укрзалізниця".

Про масштабні пожежі внаслідок атаки на Кременчук повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Зафіксовані як падіння уламків, так і прямі влучання.

"Частину осередків вдалося ліквідувати упродовж ночі, а зранку вогнеборці загасили й решту пожеж", — зазначили в ДСНС.

Внаслідок атаки РФ на Кременчуцький район сталися пожежі на енергооб'єктах Фото: ДСНС

Вогонь гасили майже 190 рятувальників, що ліквідації пожеж залучили 59 одиниць техніки.

Рятуальники ліквідовують пожежі після атаки РФ на Кременчуцький район 11 грудня Фото: ДСНС

На момент публікації новини про постраждалих внаслідок російської атаки в Кременчуцькому районі не повідомлялося.

Атака на Кременчук: що відомо

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомляв, що в ніч на 11 грудня ЗС РФ атакували енергетику Кременчука. За його словами, велику частину ворожих цілей були знищені протиповітряною обороною, та все ж влучання та падіння уламків спричинили пожежі в Кременчуцькому районі. Видання "Телеграф" з'ясувало, що однією з основних причин російських обстрілів Кременчука є Кременчуцький нафтопереробний завод (КНПЗ). Крім того, місто має логістичне значення, та в ньому зосереджена критично важлива енергетична інфраструктура.

До того Росія вдарила по Кременчуку ракетами та дронами в ніч на 7 грудня. В результаті атаки в місті виникли перебої зі світлом, водою та теплом.