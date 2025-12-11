РФ атаковала энергообъекты в Кременчугском районе: вспыхнули масштабные пожары (фото)

После российского обстрела в ночь на 11 декабря в Кременчугском районе Полтавской области произошли масштабные пожары на энергетических объектах. Спасатели рассказали, что к тушению пламени привлекали пожарный поезд АО "Укрзалізниця".

О масштабных пожарах в результате атаки на Кременчуг сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Зафиксированы как падение обломков, так и прямые попадания.

"Часть очагов удалось ликвидировать в течение ночи, а утром пожарные потушили и остальные пожары", — отметили в ГСЧС.

В результате атаки РФ на Кременчугский район произошли пожары на энергообъектах Фото: ГСЧС

Огонь тушили почти 190 спасателей, к ликвидации пожаров привлекли 59 единиц техники.

Спасатели ликвидируют пожары после атаки РФ на Кременчугский район 11 декабря Фото: ГСЧС

На момент публикации новости о пострадавших в результате российской атаки в Кременчугском районе не сообщалось.

Атака на Кременчуг: что известно

Председатель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут сообщал, что в ночь на 11 декабря ВС РФ атаковали энергетику Кременчуга. По его словам, большую часть вражеских целей были уничтожены противовоздушной обороной, но все же попадание и падение обломков вызвали пожары в Кременчугском районе. Издание "Телеграф" выяснило, что одной из основных причин российских обстрелов Кременчуга является Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (КНПЗ). Кроме того, город имеет логистическое значение, и в нем сосредоточена критически важная энергетическая инфраструктура.

Відео дня

До этого Россия ударила по Кременчугу ракетами и дронами в ночь на 7 декабря. В результате атаки в городе возникли перебои со светом, водой и теплом.