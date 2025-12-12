Яскраві спалахи в Одесі та пожежі в Павлограді: РФ атакувала Україну "шахедми", є жертви (фото)

У ніч на 12 грудня російські безпілотники завдали масованих ударів по Павлограду та Одесі. Внаслідок атак у Павлограді загинув місцевий житель, кілька людей отримали поранення, в Одесі пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

Як повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, у Павлограді російські БпЛА влучили у житловий сектор. Загинув 71-річний чоловік, влада висловила щирі співчуття його родині. Ще четверо людей дістали поранення — серед них чоловік і три жінки. Найважче постраждала 54-річна мешканка міста, яка отримала опіки та перебуває у тяжкому стані.

Внаслідок удару зайнялися п’ять приватних будинків, один із яких було повністю зруйновано. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі. Крім того, у Васильківській громаді Синельниківського району вогонь охопив прибудову до гаража після влучання дрона.

Напередодні ввечері ворог також обстріляв Нікопольський район. Ударів зазнали районний центр та Покровська громада, де пошкоджено приватний будинок і автомобіль. За даними Повітряного командування, над Дніпропетровською областю силами ППО було збито шість російських безпілотників.

Вночі ворог атакував Одесу: що про це відомо

В Одесі, як повідомив голова Одеської ОВА Сергій Лисак, в ніч на 12 грудня сталося кілька влучань по житлових будинках та об’єктах цивільної інфраструктури.

Ба більше, як зазначив кореспондент Фокусу, в деяких районах міста спостерігалися яскраві спалахи під час нічного обстрілу.

Наразі на місці влучань працює оперативний штаб, де мешканці можуть отримати інформацію щодо компенсацій із міського бюджету та за державною програмою "єВідновлення". Комунальні служби прибирають уламки, встановлюють тимчасові конструкції на пошкоджених вікнах та фіксують потреби постраждалих. Натомість благодійні організації забезпечують людей гарячими напоями та мінімально необхідними речами.

Також Сергій Лисак зауважив, що через атаки частина міста залишилася без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням. Попри складну ситуацію, дитячі садки та школи продовжать роботу — вони забезпечені генераторами.

Окрім цього, у ДСНС пояснили, що вночі в Одесі загорілися об’єкти енергетики та складські приміщення, пожежі оперативно ліквідували. Психологи надали допомогу 14 мешканцям, серед яких троє дітей, загиблих і поранених немає. До ліквідації наслідків залучили 27 одиниць техніки та 97 рятувальників, а також персонал добровільних пожежних і комунальних служб.

Нагадаємо, що у ніч на 12 грудня в Одесі та області прогриміла серія вибухів: росіяни атакували регіон "Шахедами". Після серії вибухів у місті почалися перебої з електропостачанням.

Також Фокус писав, що у ніч на 11 грудня Кременчук зазнав масованого обстрілу з боку Росії, у місті пролунали десятки вибухів.