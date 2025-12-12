Яркие вспышки в Одессе и пожары в Павлограде: РФ атаковала Украину "шахедами", есть жертвы (фото)

В ночь на 12 декабря российские беспилотники нанесли массированные удары по Павлограду и Одессе. В результате атак в Павлограде погиб местный житель, несколько человек получили ранения, в Одессе повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Как сообщает председатель Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, в Павлограде российские БпЛА попали в жилой сектор. Погиб 71-летний мужчина, власти выразили искренние соболезнования его семье. Еще четыре человека получили ранения — среди них мужчина и три женщины. Тяжелее всего пострадала 54-летняя жительница города, которая получила ожоги и находится в тяжелом состоянии.

В результате удара загорелись пять частных домов, один из которых был полностью разрушен. Спасатели оперативно ликвидировали пожары. Кроме того, в Васильковской громаде Синельниковского района огонь охватил пристройку к гаражу после попадания дрона.

Накануне вечером враг также обстрелял Никопольский район. Ударам подверглись районный центр и Покровская громада, где повреждены частный дом и автомобиль. По данным Воздушного командования, над Днепропетровской областью силами ПВО было сбито шесть российских беспилотников.

Ночью враг атаковал Одессу: что об этом известно

В Одессе, как сообщил председатель Одесской ОГА Сергей Лысак, в ночь на 12 декабря произошло несколько попаданий по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры.

Более того, как отметил корреспондент Фокуса, в некоторых районах города наблюдались яркие вспышки во время ночного обстрела.

Сейчас на месте попаданий работает оперативный штаб, где жители могут получить информацию о компенсациях из городского бюджета и по государственной программе "єВідновлення". Коммунальные службы убирают обломки, устанавливают временные конструкции на поврежденных окнах и фиксируют потребности пострадавших. Зато благотворительные организации обеспечивают людей горячими напитками и минимально необходимыми вещами.

Также Сергей Лысак отметил, что из-за атаки часть города осталась без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением. Несмотря на сложную ситуацию, детские сады и школы продолжат работу — они обеспечены генераторами.

Кроме этого, в ГСЧС объяснили, что ночью в Одессе загорелись объекты энергетики и складские помещения, пожары оперативно ликвидировали. Психологи оказали помощь 14 жителям, среди которых трое детей, погибших и раненых нет. К ликвидации последствий привлекли 27 единиц техники и 97 спасателей, а также персонал добровольных пожарных и коммунальных служб.

Напомним, что в ночь на 12 декабря в Одессе и области прогремела серия взрывов: россияне атаковали регион "Шахедами". После серии взрывов в городе начались перебои с электроснабжением.

Также Фокус писал, что в ночь на 11 декабря Кременчуг подвергся массированному обстрелу со стороны России, в городе прогремели десятки взрывов.