Росіяни атакували АЗС в Харківському районі: багато постраждалих (фото, відео)

Росіяни вдарили БПЛА про АЗС в селі Нововодолазької громади посеред дня. Травми отримали шестеро людей.

Атака сталась 12 грудня близько 11:40, повідомили у Нацполіції Харківської області.

Росіяни вдарили по АЗС в селі Павлівка

"Ворог поцілив безпілотним літальним апаратом по АЗС, розташованому в селі Павлівка на території Харківського району. На цей час за медичною допомогою звернулося шестеро людей", — розповіли поліцейські.

У важкому стані працівник заправки — чоловік 62 років. Поранених госпіталізували до медичного закладу.

Фото: ДСНС

Шість людей постраждали після російської атаки Фото: ДСНС

На місці влучання працюють всі екстрені служби.

Нині поліцейські надають першу допомогу постраждалим, збирають докази та документують черговий воєнний злочин армії РФ.

Слідчі за даним фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Після удару БПЛА виникла пожежа на АЗС Фото: ДСНС

Пожежа на АЗС Фото: ДСНС

У ДСНС уточнили, що повітряна атака росіян була масованою, окупанти завдали ударів безпілотниками по населеним пунктам Нововодолазької та Мереф'янської громад Харківського району, Краснокутської громади Богодухівського району та Великобурлуцької громади Куп’янського району.

Одне з влучань було на територію автозаправної станції у Нововодолазькому районі. Сталася пожежа на площі 300 м кв. Горіли приміщення АЗС та автомобілі. За попередніми даними постраждало 6 людей.

У місті Мерефа горів житловий будинок на площі 50 м кв. Три людини постраждало.

Росіяни зруйнували будинок Фото: ДСНС

У селі Краснокутськ гараж та автомобіль на площі 11 м кв.

У селі Плоске Великобурлуцької громади горіла складська будівля на площі 50 м кв.

На місцях подій працювали підрозділи ДСНС, а також піротехнічні розрахунки.

Деталь від "Шахеда" в зруйнованому будинку Фото: ДСНС

Нагадаємо, 12 грудня журналіст Фокусу повідомляв про потужний вибух в Одесі. Перед цим було попередження про запуск балістики.

А тим часом Донецька, Сумська, Харківська, Херсонська, Дніпропетровська та Запорізька області — у переліку регіонів, з яких проводиться обов'язкова евакуація дітей, особливо з тих прифронтових населених пунктів, де постійні обстріли.