Россияне атаковали АЗС в Харьковском районе: много пострадавших (фото, видео)

Россияне ударили БПЛА об АЗС в селе Нововодолажской громады посреди дня. Травмы получили шесть человек.

Атака произошла 12 декабря около 11:40, сообщили в Нацполиции Харьковской области.

Россияне ударили по АЗС в селе Павловка

"Враг попал беспилотным летательным аппаратом по АЗС, расположенной в селе Павловка на территории Харьковского района. В настоящее время за медицинской помощью обратилось шесть человек", — рассказали полицейские.

В тяжелом состоянии работник заправки — мужчина 62 лет. Раненых госпитализировали в медицинское учреждение.

Фото: ГСЧС

Шесть человек пострадали после российской атаки Фото: ГСЧС

На месте попадания работают все экстренные службы.

Сейчас полицейские оказывают первую помощь пострадавшим, собирают доказательства и документируют очередное военное преступление армии РФ.

Следователи по данному факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

После удара БПЛА возник пожар на АЗС после удара БПЛА Фото: ГСЧС

Пожар на АЗС Фото: ГСЧС

В ГСЧС уточнили, что воздушная атака россиян была массированной, оккупанты нанесли удары беспилотниками по населенным пунктам Нововодолажской и Мерефянской громад Харьковского района, Краснокутской громады Богодуховского района и Великобурлукской громады Купянского района.

Одно из попаданий было на территорию автозаправочной станции в Нововодолажском районе. Произошел пожар на площади 300 м кв. Горели помещения АЗС и автомобили. По предварительным данным пострадали 6 человек.

В городе Мерефа горел жилой дом на площади 50 м кв. Три человека пострадало.

Россияне разрушили дом Фото: ГСЧС

В селе Краснокутск гараж и автомобиль на площади 11 м кв.

В селе Плоское Великобурлукской громады горело складское здание на площади 50 м кв.

На местах событий работали подразделения ГСЧС, а также пиротехнические расчеты.

Деталь от "Шахеда" в разрушенном доме Фото: ГСЧС

Напомним, 12 декабря журналист Фокуса сообщал о мощном взрыве в Одессе. Перед этим было предупреждение о запуске баллистики.

А тем временем Донецкая, Сумская, Харьковская, Херсонская, Днепропетровская и Запорожская области — в перечне регионов, из которых проводится обязательная эвакуация детей, особенно из тех прифронтовых населенных пунктов, где постоянные обстрелы.