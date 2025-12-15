"Видерли очі": "Примари" ГУР вдарили по Криму, знищивши дві дороговартісні РЛС (відео)

13 грудня бійці спецпідрозділу "Примари", що належить до Головного управління розвідки Міністерства оборони України, знищили в тимчасово анексованому Криму дві коштовні радіолокаційні системи.

"Видерли очі русскому "тріумфу" ― "Примари" ГУР в Криму вполювали дві дороговартісні РЛС окупантів", — йдеться у повідомленні пресслужби ГУР,

Зазначається, що 13 грудня 2025 року майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" в межах системної роботи на території окупованого Криму спалили дві ворожі коштовні радіолокаційні системи.

"Точних ударів завдали по російських РЛС 39Н6 "каста-2Е2" та 96Л6, яка входить до складу зенітно-ракетного комплексу С-400 "тріумф", — підкреслили в ГУР.

Там також зауважили, що ураження цих РЛС — це чергове свідчення сили української зброї та професіоналізму спецпризначенців воєнної розвідки.

"Це, — ред.) яскравий епізод методичної демілітаризації тимчасово окупованого Криму, зокрема від російських систем ППО", — наголосили в ГУР.

Нагадаємо, 12 грудня "Примари" спалили російський транспортний літак Ан-26 в Криму.

У ніч на 4 грудня ГУР знищило літак МіГ-29 ЗС РФ у Криму.