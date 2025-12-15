"Вырвали глаза": "Призраки" ГУР ударили по Крыму, уничтожив две дорогостоящие РЛС (видео)

13 декабря бойцы спецподразделения "Призраки", принадлежащего Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, уничтожили во временно аннексированном Крыму две ценные радиолокационные системы.

"Вырвали глаза русскому "триумфу" — "Призраки" ГУР в Крыму поймали две дорогостоящие РЛС оккупантов", — говорится в сообщении пресс-службы ГУР,

Отмечается, что 13 декабря 2025 года мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" в рамках системной работы на территории оккупированного Крыма сожгли две вражеские ценные радиолокационные системы.

"Точные удары нанесли по российским РЛС 39Н6 "каста-2Е2" и 96Л6, которая входит в состав зенитно-ракетного комплекса С-400 "триумф", — подчеркнули в ГУР.

Там также отметили, что поражение этих РЛС — это очередное свидетельство силы украинского оружия и профессионализма спецназовцев военной разведки.

Відео дня

"Это, — ред.) яркий эпизод методической демилитаризации временно оккупированного Крыма, в частности от российских систем ПВО", — отметили в ГУР.

Напомним, 12 декабря "Призраки" сожгли российский транспортный самолет Ан-26 в Крыму.

В ночь на 4 декабря ГУР уничтожило самолет МиГ-29 ВС РФ в Крыму.