РФ розмістила в Білорусі 360 тис. солдатів: депутат Бундестагу пояснив, чому це небезпечно для ЄС

Німецький політик Родеріх Кізеветтер попередив про серйозне загострення ситуації на кордонах НАТО через формування Росією нової армії чисельністю приблизно 360 тисяч військових. Він також зазначив, що найбільш критичними для війни Путіна можуть стати 2026 та 2027 роки.

Як повідомляє видання Bild, Кізеветтер, депутат Бундестагу від ХДС та експерт із питань безпеки, в ефірі NTV підкреслив, що протягом останніх двох років у Росії відбувалися важливі внутрішні зміни, про які не повідомляли громадськість. За його словами, нині в Білорусі розміщено два армійські корпуси, що формують нову потужну армію, здатну завдати удару навіть по країнах НАТО.

"Зараз ми спостерігаємо, що Росія розмістила в Білорусі два армійські корпуси, тобто приблизно 360 000 боєздатних солдатів — абсолютно нову гігантську армію, готову й здатну завдати удару навіть по НАТО", — додав він.

Окрім цього Кізеветтер зазначив, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше намагався заспокоювати громадськість, але тепер усвідомлює загострення ситуації. Він також додав, що завдяки військовій економіці Путін готує сотні тисяч солдатів, яких наразі не залучено до війни в Україні.

Відео дня

Політик зауважив, що дії Росії всередині України — руйнування інфраструктури та саботаж — можуть спровокувати масовий вихід населення з країни. Він попередив, що не варто розраховувати на те, що зустрічі у Берліні зможуть змінити наміри Кремля.

"Я можу лише попередити, що наївно вірити, що якщо зараз зустрітися тут, у Берліні, Путін все зрозуміє. Я побоююся, що найкритичнішими будуть наступні два роки", — сказав політик.

Раніше, як повідомляло CNN, міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен під час засідання Північноатлантичної ради НАТО у Брюсселі попередив, що навіть після завершення війни в Україні Росія залишатиметься загрозою для Європи.

За його словами, Москва активно нарощує військовий потенціал для можливого нового етапу агресії.

"Росія дійсно посилює свої військові зусилля для другої фази потенційної агресії… Після війни в Україні НАТО стикається з реальними загрозами", — заявив Гяккянен.

Міністр також зазначив, що модернізація російських збройних сил та збільшення присутності військ поблизу європейських кордонів є наочними сигналами потенційної небезпеки.

Нагадаємо, що, за словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, НАТО є наступною ціллю Кремля.

Також Фокус писав, що, на думку аналітиків, чиновники Кремля продовжують встановлювати умови, щоб виправдати потенційну майбутню агресію Росії проти Молдови та країн Балтії