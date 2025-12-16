РФ разместила в Беларуси 360 тыс. солдат: депутат Бундестага объяснил, почему это опасно для ЕС

Немецкий политик Родерих Кизеветтер предупредил о серьезном обострении ситуации на границах НАТО из-за формирования Россией новой армии численностью около 360 тысяч военных. Он также отметил, что наиболее критическими для войны Путина могут стать 2026 и 2027 годы.

Как сообщает издание Bild, Кизеветтер, депутат Бундестага от ХДС и эксперт по вопросам безопасности, в эфире NTV подчеркнул, что в течение последних двух лет в России происходили важные внутренние изменения, о которых не сообщалось общественности. По его словам, сейчас в Беларуси размещены два армейских корпуса, формирующие новую мощную армию, способную нанести удар даже по странам НАТО.

"Сейчас мы наблюдаем, что Россия разместила в Беларуси два армейских корпуса, то есть около 360 000 боеспособных солдат — совершенно новую гигантскую армию, готовую и способную нанести удар даже по НАТО", — добавил он.

Відео дня

Кроме этого, Кизеветтер отметил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее пытался успокаивать общественность, но теперь осознает обострение ситуации. Он также добавил, что благодаря военной экономике Путин готовит сотни тысяч солдат, которые пока не привлечены к войне в Украине.

Политик отметил, что действия России внутри Украины — разрушение инфраструктуры и саботаж — могут спровоцировать массовый выход населения из страны. Он предупредил, что не стоит рассчитывать на то, что встречи в Берлине смогут изменить намерения Кремля

"Я могу лишь предупредить, что наивно верить, что если сейчас встретиться здесь, в Берлине, Путин все поймет. Я опасаюсь, что самыми критическими будут следующие два года", — сказал политик.

Ранее, как сообщало CNN, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен во время заседания Североатлантического совета НАТО в Брюсселе предупредил, что даже после завершения войны в Украине Россия будет оставаться угрозой для Европы.

По его словам, Москва активно наращивает военный потенциал для возможного нового этапа агрессии.

"Россия действительно усиливает свои военные усилия для второй фазы потенциальной агрессии... После войны в Украине НАТО сталкивается с реальными угрозами", — заявил Хяккянен.

Министр также отметил, что модернизация российских вооруженных сил и увеличение присутствия войск вблизи европейских границ являются наглядными сигналами потенциальной опасности.

Напомним, что, по словам генерального секретаря НАТО Марк Рютте, НАТО является следующей целью Кремля.

Также Фокус писал, что, по мнению аналитиков, чиновники Кремля продолжают устанавливать условия, чтобы оправдать потенциальную будущую агрессию России против Молдовы и стран Балтии