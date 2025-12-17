Саратов атакували ударні БПЛА: небо здригається від спалахів та вибухів (відео)

У ніч на 17 грудня ударні безпілотники атакували російський Саратов. У місті лунає сирена, а в небі видно спалахи від вибухів.

Місцеві мешканці нарахували близько десятка вибухів, що пролунали у південній частині Саратова, пише російський телеграм-канал "SHOT".

"Щонайменше 10 вибухів пролунало в південній частині. Повідомляється, що виють сирени повітряної небезпеки. Також про гучні звуки повідомляють із сусіднього мікрорайону Сонячний. У небі видно спалахи від вибухів", — йдеться у повідомленні.

Місцеві стверджують, що російська ППО вже знищила три або чотири українські БПЛА.

Водночас у мережі з'явились відео, на яких чутно звуки пролітаючих дронів та вибухи. Щоправда, на оприлюднених кадрах незрозуміло, чи вдалось БПЛА уразити визначену військову ціль.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін лише повідомив, що від Міністерства оборони РФ надійшла інформація про загрозу БПЛА.

"Локально в місцях можливої загрози можуть працювати системи оповіщення", — написав Бусаргін.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаки дронів по Саратову.

Нагадаємо, у ніч на 15 грудня дрони атакували Ростовську область, внаслідок чого частина регіону залишилась без водопостачання.

У ніч на 15 грудня по Бєлгороду вдарили ракетами, через що частина міста залишилась без світла.