Саратов атаковали ударные БПЛА: небо содрогается от вспышек и взрывов (видео)

В ночь на 17 декабря ударные беспилотники атаковали российский Саратов. В городе раздается сирена, а в небе видны вспышки от взрывов.

Местные жители насчитали около десятка взрывов, прогремевших в южной части Саратова, пишет российский телеграм-канал "SHOT".

"По меньшей мере 10 взрывов прозвучало в южной части. Сообщается, что воют сирены воздушной опасности. Также о громких звуках сообщают из соседнего микрорайона Солнечный. В небе видны вспышки от взрывов", — говорится в сообщении.

Местные утверждают, что российская ПВО уже уничтожила три или четыре украинских БПЛА.

В то же время в сети появились видео, на которых слышны звуки пролетающих дронов и взрывы. Правда, на обнародованных кадрах непонятно, удалось ли БПЛА поразить определенную военную цель.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин лишь сообщил, что от Министерства обороны РФ поступила информация об угрозе БПЛА.

"Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения", — написал Бусаргин.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаки дронов по Саратову.

Напомним, в ночь на 15 декабря дроны атаковали Ростовскую область, в результате чего часть региона осталась без водоснабжения.

В ночь на 15 декабря по Белгороду ударили ракетами, из-за чего часть города осталась без света.