Росіяни захопили Серебрянку на Донеччині,—- DeepState (мапа)
Російські окупаційні війська захопили село Серебрянка Бахмутського району Донецької області та просунулись поблизу шести інших населених пунктів.
"Ворог окупував Серебрянку", — йдеться у повідомленні проєкту DeepState.
Аналітики також оновили мапу бойових дій. Тепер Серебрянка перебуває у червоній зоні, що свідчить про те, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.
Водночас в DeepState зазначили, що ворог просунувся поблизу Дронівки, Свято-Покровського, Званівки, Пазено, у Сіверську та Переїзному.
В останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялось про штурмові дії росіян в Серебрянці, проте окупацію цього населеного пункту не підтверджували.
"На Слов’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Сіверська, Серебрянки та у бік Пазено. Одне боєзіткнення зараз триває", — наголосили в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, 9 грудня аналітики DeepState повідомили, що росіяни затягують свою піхоту до Сіверська.
Фокус також писав про те, що Сили оборони зачистили північний захід Куп'янська.