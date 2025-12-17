Россияне захватили Серебрянку в Донецкой области,-- DeepState (карта)

Российские оккупационные войска захватили село Серебрянка Бахмутского района Донецкой области и продвинулись вблизи шести других населенных пунктов.

"Враг оккупировал Серебрянку", — говорится в сообщении проекта DeepState.

Аналитики также обновили карту боевых действий. Теперь Серебрянка находится в красной зоне, что свидетельствует о том, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

Оккупированная Серебрянка на карте DeepState Фото: Скриншот

В то же время в DeepState отметили, что враг продвинулся вблизи Дроновки, Свято-Покровского, Звановки, Пазено, в Северске и Переездном.

В последней сводке Генерального штаба ВСУ сообщалось о штурмовых действиях россиян в Серебрянке, однако оккупацию этого населенного пункта не подтверждали.

"На Славянском направлении враг четыре раза атаковал в районах Северска, Серебрянки и в сторону Пазено. Одно боестолкновение сейчас продолжается", — отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, 9 декабря аналитики DeepState сообщили, что россияне затягивают свою пехоту в Северск.

Фокус также писал о том, что Силы обороны зачистили северо-запад Купянска.