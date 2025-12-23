Міноборони готує оновлений перелік хвороб, за яким визначатиме придатність до служби, — омбудсменка

Міністерство оборони України хоче виключити деякі хвороби з переліку тих, за якими наразі військовозобов'язаних українців визнають придатними до військової служби.

Вимоги, що діють зараз, щодо стану здоров'я призовників значно знижені через дефіцит особового складу, заявила в інтерв'ю "Главкому" військова омбудсменка Ольга Решетилова.

"Наскільки я знаю, зміни до наказу №402 підготовлені. Але не можу сказати, на якій вони зараз стадії. Знаю, що департамент охорони здоров'я Міністерства оборони готував виключення певних хвороб з переліку тих, які визначають придатність", — сказала Решетилова.

Вона пояснила, що зараз багато військовозобов’язаних, формально визнаних придатними, насправді не здатні виконувати бойові завдання.

Така ситуація, зокрема, склалась через те, що військово-лікарська комісія здійснює лише поверхневий огляд стану здоров’я, і якщо явних ознак захворювання немає, то людину визнають придатною до служби.

Решетилова підкреслила, що під час війни до війська потрапляють не всі здорові люди, а фізичне навантаження і стресові ситуації часто погіршують стан здоров’я військових.

Омбудсменка також наголосила на проблемі "букету хвороб", коли окремі хвороби, як діабет, радикуліт чи підвищений тиск, формально дозволяють службу, але їхнє поєднання може робити військовослужбовця непридатним. Тому, на думку Решетилової, оцінку придатності потрібно робити з урахуванням усіх хвороб разом, а не по кожній окремо.

