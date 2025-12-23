Минобороны готовит обновленный перечень болезней, по которому будет определять пригодность к службе, — омбудсмен

Министерство обороны Украины хочет исключить некоторые болезни из перечня тех, по которым сейчас военнообязанных украинцев признают годными к военной службе.

Требования, действующие сейчас, относительно состояния здоровья призывников значительно снижены из-за дефицита личного состава, заявила в интервью "Главкому" военный омбудсмен Ольга Решетилова.

"Насколько я знаю, изменения в приказ №402 подготовлены. Но не могу сказать, на какой они сейчас стадии. Знаю, что департамент здравоохранения Министерства обороны готовил исключение определенных болезней из перечня тех, которые определяют пригодность", — сказала Решетилова.

Она пояснила, что сейчас многие военнообязанные, формально признанные годными, на самом деле не способны выполнять боевые задачи.

Такая ситуация, в частности, сложилась из-за того, что военно-врачебная комиссия осуществляет лишь поверхностный осмотр состояния здоровья, и если явных признаков заболевания нет, то человека признают годным к службе.

Решетилова подчеркнула, что во время войны в войска попадают не все здоровые люди, а физическая нагрузка и стрессовые ситуации часто ухудшают состояние здоровья военных.

Омбудсмен также отметила проблему "букета болезней", когда отдельные болезни, как диабет, радикулит или повышенное давление, формально позволяют службу, но их сочетание может делать военнослужащего непригодным. Поэтому, по мнению Решетиловой, оценку пригодности нужно делать с учетом всех болезней вместе, а не по каждой отдельно.

