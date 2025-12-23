Росія атакує Україну "Шахедами": вибухи у Рівному, перебої з електрикою на Сумщині

У ніч на 23 грудня російські окупаційні війська здійснюють масовану дронову атаку по Україні, внаслідок чого у більшості регіонів оголошено повітряну небезпеку.

Ворожі БПЛА залітають з різних боків та прямують у різних напрямках, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема "Шахеди" летять:

групи ворожих БпЛА по всій території Чернігівщини у напрямку Київщини;

ворожі БпЛА з Вінниччини у напрямку Кам'янець-Подільського та Чернівецької області;

БпЛА на півночі Вінниччини рухаються західним курсом;

БпЛА на Житомир з півночі;

БпЛА на Полтавщині у напрямку Полтави та Черкащини;

БпЛА на Кіровоградщини у західному напрямку;

БпЛА на півночі Миколаївщини рухаються північним курсом;

БпЛА у напрямку рівного зі сходу;

БпЛА у напрямку Білої Церкви.

Вибухи вже було чутно у Рівному, а ще раніше — поза межами Харкова, про що писало "Суспільне".

Водночас голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що цієї ночі росіяни масована атакували північ Сумщини.

"Російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру на Шосткинщині. Також є влучання на Конотопщині. Попередньо, люди не постраждали. Є перебої з електропостачанням", — написав Григоров.

Крім того, за даними моніторів російська стратегічна авіація вже здійснила перші пуски крилатих ракет повітряного базування Х-101.

"Близько 06:00 очікуємо перші КР у нашому повітряному просторі", — зазначили монітори.

Нагадаємо, надвечір 22 грудня ЗС РФ завдали дронового удару по Одесі, внаслідок чого було пошкоджено цивільне судно.

Фокус також писав про ознаки підготовки РФ до масштабного ракетно-дронового удару по території України в ніч на 23 грудня.