Россия атакует Украину "Шахедами": взрывы в Ровно, перебои с электричеством в Сумской области

В ночь на 23 декабря российские оккупационные войска осуществляют массированную дроновую атаку по Украине, в результате чего в большинстве регионов объявлена воздушная опасность.

Вражеские БПЛА залетают с разных сторон и направляются в разных направлениях, сообщают Воздушные силы ВСУ.

В частности, "Шахеды" летят:

группы вражеских БпЛА по всей территории Черниговщины в направлении Киевщины;

вражеские БпЛА из Винницкой области в направлении Каменец-Подольского и Черновицкой области;

БпЛА на севере Винницкой области движутся западным курсом;

БпЛА на Житомир с севера;

БпЛА на Полтавщине в направлении Полтавы и Черкасской области;

БпЛА на Кировоградщине в западном направлении;

БпЛА на севере Николаевской области движутся северным курсом;

БпЛА в направлении ровного с востока;

БпЛА в направлении Белой Церкви.

Відео дня

Взрывы уже были слышны в Ровно, а еще раньше — за пределами Харькова, о чем писало "Суспільне".

В то же время председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что этой ночью россияне массированно атаковали север Сумщины.

"Российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру на Шосткинщине. Также есть попадания на Конотопщине. Предварительно, люди не пострадали. Есть перебои с электроснабжением", — написал Григоров.

Кроме того, по данным мониторов российская стратегическая авиация уже осуществила первые пуски крылатых ракет воздушного базирования Х-101.

"Около 06:00 ожидаем первые КР в нашем воздушном пространстве", — отметили мониторы.

Напомним, вечером 22 декабря ВС РФ нанесли дроновой удар по Одессе, в результате чего было повреждено гражданское судно.

Фокус также писал о признаках подготовки РФ к масштабному ракетно-дроновому удару по территории Украины в ночь на 23 декабря.