У Нижньому Новогороді загорівся судноремонтний завод: які об'єкти охопив дим та вогонь (відео)

Після вибухів невідомого походження у Нижньому Новгороді почалась пожежа на території місцевого судноремонтного заводу. На кадрах з місця подій показали чорний стовп диму, який здіймається на сотні метрів. Які важливі об'єкти на території заводу міг охопити вогонь?

Про пожежу у Нижньому Новгороді стало відомо вдень 23 грудня, при цьому місцева влада не інформувала про повітряну загрозу. Як написав волонтер Сергій Стерненко у Telegram, горить суднобудівний завод і корабель на його території. При цьому жителі чули один вибух. У місті на заході РФ розташована "Борівська судноремонтна компанія", яка ремонтує силові дизельні установки для кораблів, електрообладнання, а також корпуси суден, які перебувають на плаву або в сухих доках.

Вибух у РФ — що сталось у Нижньому Новгороді

Тим часом у місцевих пабліках уточнили деякі деталі пожежі 23 грудня. Вказується, що дим помітили у районі Борського мосту, а перед цим справді чули гучний вибух.

Вибух у РФ - інформація про пожежу на Борському судноремонтному заводі 23 грудня Фото: Скриншот

Згодом додається, що, ймовірно, палає біля "Сибірського затону" і вогонь охопив кран судноремонтного заводу: палає паливо на площі 100 кв. м навколо і є загроза займанні сусідніх об'єктів. Крім того, з'явилась заява Приволзької транспортної прокуратури: росіяни відкрили справу щодо порушення правил техніки безпеки. Нижньогородський губернатор Глеб Нікітін поки не коментував інцидент на судноремонтному заводі, розташованому за 700 км від України та західніше Москви.

"Борська судноремонтна компанія" — підприємство РФ, яке спеціалізується на ремонті суховантажних кораблів, барж та буксирів річкового флоту. Промислові потужності заводу розташовані у Борському районі Нижньогородської області на лівому березі річки Волга, за 1,5 км вниз від Борського мосту у Нижньому Новгороді. Крім того, у червні 2024 "Судноремонтна-суднобудівна корпорація" потрапила під санкції США через підтримку війни в Україні та як частина ВПК Росії.

Зазначимо, Фокус писав про інші пожежі у РФ, які стались в грудні 2025 року. Наприклад, 22 грудня загорівся нафтовий термінал у порту Краснодарського краю. Відео з місця подій показало дим у Тамані неподалік від села Волна Темрюкського району. Пожежа почалась через атаку дронів, заявила місцева адміністрація.

Нагадуємо, інший інцидент у РФ стався 18 грудня: загорілись об'єкти у порту Ростова і причина займання — також удар безпілотників.