В Нижнем Новогороде загорелся судоремонтный завод: какие объекты охватил дым и огонь (видео)

После взрывов неизвестного происхождения в Нижнем Новгороде начался пожар на территории местного судоремонтного завода. На кадрах с места событий показали черный столб дыма, который поднимается на сотни метров. Какие важные объекты на территории завода мог охватить огонь?

О пожаре в Нижнем Новгороде стало известно днем 23 декабря, при этом местные власти не информировали о воздушной угрозе. Как написал волонтер Сергей Стерненко в Telegram, горит судостроительный завод и корабль на его территории. При этом жители слышали один взрыв. В городе на западе РФ расположена "Боровская судоремонтная компания", которая ремонтирует силовые дизельные установки для кораблей, электрооборудование, а также корпуса судов, находящихся на плаву или в сухих доках.

Взрыв в РФ — что произошло в Нижнем Новгороде

Между тем в местных пабликах уточнили некоторые детали пожара 23 декабря. Указывается, что дым заметили в районе Борского моста, а перед этим действительно слышали громкий взрыв.

Взрыв в РФ — информация о пожаре на Борском судоремонтном заводе 23 декабря Фото: Скриншот

Позже добавляется, что, вероятно, пылает у "Сибирского затона" и огонь охватил кран судоремонтного завода: горит топливо на площади 100 кв. м вокруг и есть угроза возгорания соседних объектов. Кроме того, появилось заявление Приволжской транспортной прокуратуры: россияне открыли дело о нарушении правил техники безопасности. Нижегородский губернатор Глеб Никитин пока не комментировал инцидент на судоремонтном заводе, расположенном в 700 км от Украины и западнее Москвы.

"Борская судоремонтная компания" — предприятие РФ, специализирующееся на ремонте сухогрузных кораблей, барж и буксиров речного флота. Промышленные мощности завода расположены в Борском районе Нижегородской области на левом берегу реки Волга, в 1,5 км вниз от Борского моста в Нижнем Новгороде. Кроме того, в июне 2024 года "Судоремонтная-судостроительная корпорация" попала под санкции США из-за поддержки войны в Украине и как часть ВПК России.

Отметим, Фокус писал о других пожарах в РФ, которые произошли в декабре 2025 года. Например, 22 декабря загорелся нефтяной терминал в порту Краснодарского края. Видео с места событий показало дым в Тамани неподалеку от села Волна Темрюкского района. Пожар начался из-за атаки дронов, заявила местная администрация.

Напоминаем, другой инцидент в РФ произошел 18 декабря: загорелись объекты в порту Ростова и причина возгорания — также удар беспилотников.