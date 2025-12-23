34 із 35 ракет: Ігнат розповів про нове досягнення українських пілотів F-16

Вночі та вранці 23 грудня ЗС РФ запустили по Україні 635 дронів, 3 аеробалістичні ракети і 35 крилатих ракет, 34 з яких були збиті українськими захисниками неба.

Більшу частину з 34 крилатих ракет перехопили пілоти F-16, заявив в ефірі каналу "Київ 24" представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ми вдячні нашим доблесним пілотам, бо від їхньої майстерності залежав цей результат", — розповів він.

За словами Ігната, Україна і далі потребує ракет для боротьби з повітряними засобами ураження, які по країні в цілодобовому режимі запускають російські окупанти.

Втім нагадаємо, що президент Володимир Зеленський звертався до західних партнерів із проханням про ракети, оскільки деякі системи. Як авіаційні, так і наземні, зараз "стоять порожні".

Ігнат констатує, що сьогодні українська ППО має "зонально-об'єктне прикриття":

"Якщо ми можемо прикривати об'єкти енергетичної інфраструктури, військових, міста на важливих напрямках фронту, то все одно будуть дірки на тих маршрутах, які використовує ворог для прольотів".

Однак це не означає, що навіть там ракети і дрони не збиваються.

Сектори, де працює наземна ППО, дрони-перехоплювачі або пілотована авіація, визначають органи військового управління.

"Ми ж не знаємо, куди полетять ракети. Вони можуть залетіти в Черкаську область, потім піти на Київ або, навпаки, на південь. Тому рішення приймаються швидко. За такої кількості цілей, 673, а це дуже багато, дуже складно це робити", — підкреслив військовий.

Нагадаємо, 23 грудня Росія атакувала Україну понад 12 годин, використавши 673 засоби повітряного ураження. Про прийдешній масований удар українців попереджали ще вчора.

Під прицілом перебували об'єкти енергетики та цивільної інфраструктури. Унаслідок ударів у регіонах почалися аварійні відключення світла.

Раніше повідомлялося про деталі російського удару по Києву. На відео з соцмереж показали пошкоджений фасад будинку у Святошинському районі, а також дрон, який летів на рівні дев'ятого поверху.