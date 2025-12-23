34 из 35 ракет: Игнат рассказал о новом достижении украинских пилотов F-16

Ночью и утром 23 декабря ВС РФ запустили по Украине 635 дронов, 3 аэробаллистические ракеты и 35 крылатых ракет, 34 из которых были сбиты украинскими защитниками неба.

Большая часть из 34 крылатых ракет была перехвачена пилотами F-16, заявил в эфире канала "Киев 24" представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Мы благодарны нашим доблестным пилотам, потому что от их мастерства зависел этот результат", – рассказал он.

По словам Игната, Украина и дальше нуждается в ракетах для борьбы с воздушными средствами поражения, которые по стране в круглосуточном режиме запускают российские оккупанты.

Он напомним, что президент Владимир Зеленский обращался к западным партнерам с просьбой о ракетах, поскольку некоторые системы. Как авиационные, так и наземные, сейчас "стоят пустые".

Відео дня

Игнат констатирует, что сегодня украинская ПВО имеет "зонально-объектное прикрытие":

"Если мы можем прикрывать объекты энергетической инфраструктуры, военных, города на важных направлениях фронта, то все равно будут дыры на тех маршрутах, которые использует враг для пролетов".

Однако это не значит, что даже там ракеты и дроны не сбиваются.

Секторы, где работает наземная ПВО, дроны-перехватчики или пилотируемая авиация, определяют органы военного управления.

"Мы же не знаем, куда полетят ракеты. Они могут залететь в Черкасскую область, потом пойти на Киев или, наоборот, на юг. Потому решения принимаются быстро. При таком количестве целей, 673, а это очень много, очень сложно это делать", – подчеркнул военный.

Напомним, 23 декабря Россия атаковала Украину более 12 часов, использовав 673 средства воздушного поражения. О грядущем массированном ударе украинцев предупреждали еще вчера.

Под прицелом находились объекты энергетики и гражданской инфраструктуры. В результате ударов в регионах начались аварийные отключения света.

Ранее сообщалось о деталях российского удара по Киеву. На видео из соцсетей показали поврежденный фасад дома в Святошинском районе, а также дрон, который летел на уровне девятого этажа.