"Це безглуздо": посол США в НАТО назвав термін, за який може завершитись війна в Україні (відео)

Війна в Україні може закінчитися протягом наступних 90 днів, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа працює над миром і тиснутиме і на РФ, і на Україну.

Вбивства мають припинитись, заявив в етері Fox News посол США при НАТО Метью Вітакер

"Якщо він (конфлікт, — ред.) і закінчиться, то це буде зроблено протягом наступних 90 днів", — сказав Вітакер.

За його словами, Україна страждає від російських атак по енергетиці, але і росіяни зазнають значної шкоди від українських ударів, тому ця війна має закінчитися.

"Президент Трамп, я думаю, виходить саме з того, що вбивства мають припинитися. Це безглуздо. Це триває вже чотири роки. Ніхто не отримує жодних стратегічних переваг. І смерть та руйнування просто мають закінчитися", — зазначив Вітакер.

Він також підкреслив, що адміністрація Трампа продовжує працювати над миром і буде тиснути на обидві сторони для досягнення мети.

Нагадаємо, 24 грудня Володимир Зеленський вперше розкрив усі 20 пунктів мирної угоди під час спілкування з журналістами.

Фокус також писав про те, що РФ не влаштовує 20-пунктна мирна угода.