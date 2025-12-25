"Это бессмысленно": посол США в НАТО назвал срок, за который может завершиться война в Украине (видео)

Война в Украине может закончиться в течение следующих 90 дней, поскольку администрация президента США Дональда Трампа работает над миром и будет давить и на РФ, и на Украину.

Убийства должны прекратиться, заявил в эфире Fox News посол США при НАТО Мэтью Уитакер

"Если он (конфликт, — ред.) и закончится, то это будет сделано в течение следующих 90 дней", — сказал Уитакер.

По его словам, Украина страдает от российских атак по энергетике, но и россияне несут значительный ущерб от украинских ударов, поэтому эта война должна закончиться.

"Президент Трамп, я думаю, исходит именно из того, что убийства должны прекратиться. Это бессмысленно. Это продолжается уже четыре года. Никто не получает никаких стратегических преимуществ. И смерть и разрушения просто должны закончиться", — отметил Уитакер.

Он также подчеркнул, что администрация Трампа продолжает работать над миром и будет давить на обе стороны для достижения цели.

Напомним, 24 декабря Владимир Зеленский впервые раскрыл все 20 пунктов мирного соглашения во время общения с журналистами.

Фокус также писал о том, что РФ не устраивает 20-пунктное мирное соглашение.