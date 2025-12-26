Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України

ЗС РФ атакують Україну дронами та "Калібрами": для удару в Чорне море вивели два ракетоносії

нічна атака ЗС РФ 26 грудня
Рактено-дронова атака (ілюстративне фото) | Фото: Відкриті джерела

У ніч на 26 грудня російській окупаційні війська розпочали нову хвилю ракетно-дронових атак по території України.

У бік української території ще до опівночі було запущено близько десятка крилатих ракет типу "Калібр", повідомляли моніторингові телеграм-канали.

"Проведено пуски КР "Калібр" з акваторії Чорного моря. Очікуємо у повітряному просторі впродовж 45 хв", — йшлося у повідомленні.

Фіксацію пусків "Калібрів з акваторії Чорного моря також підтверджували у Повітряних силах ЗСУ.

За даними моніторів, для того, щоб здійснити пуски крилатих ракет в акваторію Чорного моря росіяни спеціально вивели два ракетоносії.

Також спостерігалась активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

Водночас ПС ЗСУ попереджали про атаку "Шахедів", які летіли у різних напрямках, зокрема:

Відео дня
  • Одещина — БпЛА в напрямку Лиманки;
  • Житомирщина — БпЛА з Київщини, курсом на Малин;
  • Донеччина — група БпЛА в районі Добропілля, Білицького;
  • група БпЛА на межі Донеччини та Запоріжжя — північно-західним курсом;
  • декілька груп ворожих ударних БпЛА в акваторії Чорного моря, вектор руху Татарбунари (Одещина).

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих чи руйнувань внаслідок російської ракетно-дронової атаки не було.

Нагадаємо, Чернігівська область у день Різдва опинилася під масованими російськими обстрілами.

Фокус також писав про те, що ЗС РФ вдарили по Запорізькому району КАБами, внаслідок чого були зруйновані будинки.