ЗС РФ вдарили по Запорізькому району КАБами: зруйновані будинки, є постраждалі

Увечері 25 грудня російські війська завдали авіаційних ударів по Запорізькому району, унаслідок чого постраждали мирні жителі та були пошкоджені приватні оселі. Поранення отримали четверо людей похилого віку, всім постраждалим оперативно надали медичну допомогу.

Як повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, російські окупанти атакували район чотирма керованими авіаційними бомбами. Внаслідок ударів зафіксовано руйнування житлових будинків та пошкодження цивільної інфраструктури.

За уточненими даними, поранень зазнали троє жінок віком 80, 65 та 57 років, а також 71-річний чоловік. Медики надали їм необхідну допомогу, стан постраждалих перебуває під контролем лікарів.

Близько 21:40 очільник ОВА додатково поінформував про нові вибухи на території Запорізької області та закликав мешканців не залишати укриттів до завершення повітряної тривоги.

Яка ситуація в інших областях України

Повітряна тривога станом на вечір продовжувала діяти не лише в Запорізькій області. За повідомленнями кореспондентів Суспільного, вибухи того ж вечора також було чути у Харкові та Дніпрі.

Крім того, Повітряні сили Збройних сил України станом на 21:00 інформували про активність ворожих безпілотників у кількох регіонах. Зокрема, на Чернігівщині БпЛА рухалися у напрямку Гончарівського, на Сумщині група дронів тримала курс на Недригайлів і Ромни. Також фіксувалася присутність ворожих безпілотників в акваторії Чорного моря з напрямком на Затоку та Чорноморськ.

Актуальна карта повітряних тривог України станом на 22:00 25 грудня Фото: Скриншот

Нагадаємо, що у ніч на 25 грудня росіяни обстріляли об’єкти Kernel в Одеській області, під удар потрапив завод у Чорноморську.

Також Фокус писав, що на Різдво Чернігівщину масовано обстріляли: є загиблі, пошкоджені будинки та інфраструктура, зафіксовані відключення світла.