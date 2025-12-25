ВС РФ ударили по Запорожскому району КАБами: разрушены дома, есть пострадавшие

Вечером 25 декабря российские войска нанесли авиационные удары по Запорожскому району, в результате чего пострадали мирные жители и были повреждены частные дома. Ранения получили четверо пожилых людей, всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь.

Как сообщает начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, российские оккупанты атаковали район четырьмя управляемыми авиационными бомбами. В результате ударов зафиксировано разрушение жилых домов и повреждение гражданской инфраструктуры.

По уточненным данным, ранения получили три женщины в возрасте 80, 65 и 57 лет, а также 71-летний мужчина. Медики оказали им необходимую помощь, состояние пострадавших находится под контролем врачей.

Около 21:40 глава ОВА дополнительно проинформировал о новых взрывах на территории Запорожской области и призвал жителей не покидать укрытий до завершения воздушной тревоги.

Какова ситуация в других областях Украины

Воздушная тревога по состоянию на вечер продолжала действовать не только в Запорожской области. По сообщениям корреспондентов Общественного, взрывы в тот же вечер также были слышны в Харькове и Днепре.

Кроме того, Воздушные силы Вооруженных сил Украины по состоянию на 21:00 информировали об активности вражеских беспилотников в нескольких регионах. В частности, на Черниговщине БпЛА двигались в направлении Гончаровского, на Сумщине группа дронов держала курс на Недригайлов и Ромны. Также фиксировалось присутствие вражеских беспилотников в акватории Черного моря с направлением на Затоку и Черноморск.

Актуальная карта воздушных тревог Украины по состоянию на 22:00 25 декабря Фото: Скриншот

Напомним, что в ночь на 25 декабря россияне обстреляли объекты Kernel в Одесской области, под удар попал завод в Черноморске.

Также Фокус писал, что на Рождество Черниговщину массированно обстреляли: есть погибшие, повреждены дома и инфраструктура, зафиксированы отключения света.