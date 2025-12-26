ВС РФ атакуют Украину дронами и "Калибрами": для удара в Черное море вывели два ракетоносителя

В ночь на 26 декабря российские оккупационные войска начали новую волну ракетно-дронных атак по территории Украины.

В сторону украинской территории еще до полуночи было запущено около десятка крылатых ракет типа "Калибр", сообщали мониторинговые телеграм-каналы.

"Проведены пуски КР "Калибр" из акватории Черного моря. Ожидаем в воздушном пространстве в течение 45 мин", — говорилось в сообщении.

Фиксацию пусков "Калибров" из акватории Черного моря также подтверждали в Воздушных силах ВСУ.

По данным мониторов, для того, чтобы осуществить пуски крылатых ракет в акваторию Черного моря россияне специально вывели два ракетоносителя.

Также наблюдалась активность вражеской тактической авиации на восточном направлении.

В то же время ПС ВСУ предупреждали об атаке "Шахедов", которые летели в разных направлениях, в частности:

Одесская область — БпЛА в направлении Лиманки;

Житомирская область — БпЛА с Киевщины, курсом на Малин;

Донецкая область — группа БпЛА в районе Доброполья, Белицкого;

группа БпЛА на границе Донецкой области и Запорожья — северо-западным курсом;

несколько групп вражеских ударных БпЛА в акватории Черного моря, вектор движения Татарбунары (Одесская область).

На момент публикации материала информации о пострадавших или разрушениях в результате российской ракетно-дроновой атаки не было.

Напомним, Черниговская область в день Рождества оказалась под массированными российскими обстрелами.

Фокус также писал о том, что ВС РФ ударили по Запорожскому району КАБами, вследствие чего были разрушены дома.