"Вони бачать рубежі": Зеленський підтвердив, що Білорусь допомагає РФ обходити українську ППО

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Росія використовує територію Білорусі для атак на західні українські регіони. За його словами, ворог бачить рубежі української ППО.

Про використання окупантами Білорусі для атак на Ковель Зеленський сказав у відповідь на питання "Новини.Live". Він розповів, що 26 грудня відбулася Ставка щодо дронів, ліній захисту і відповідям на удари росіян, зокрема, "Шахедами".

"Є проблема: те, що вони бачать наші рубежі, рубежі перехоплювачів, якими ми непогано працюємо, і хочуть їх обходити. Обходять вони їх завдяки, до речі, і Білорусі", — зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що росіяни не лише користуються білоруською територією, а й отримують від Мінська технічну допомогу.

"Це серйозне питання, я поставив усі задачі — на наступну Ставку буде відповідь", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, моніторинговий канал Strategic Control 26 грудня показав новий маршрут "Шахедів". Монітори зазначили, що окупанти атакують дронами український Ковель, використовуючи простір Білорусі, а перед потенційним масштабним ударом проводять розвідку.

Український експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов 26 грудня попередив про загрозу для залізничного сполучення між Польщею та Україною через посилення російських атак по залізничній гілці "Ковель-Київ". Він також наполягав, що окупанти керують "Шахедами" з території Білорусі.