"Они видят рубежи": Зеленский подтвердил, что Беларусь помогает РФ обходить украинскую ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Россия использует территорию Беларуси для атак на западные украинские регионы. По его словам, враг видит рубежи украинской ПВО.

Об использовании оккупантами Беларуси для атак на Ковель Зеленский сказал в ответ на вопрос "Новости.Live". Он рассказал, что 26 декабря состоялась Ставка по дронам, линиям защиты и ответам на удары россиян, в частности, "Шахедами".

"Есть проблема: то, что они видят наши рубежи, рубежи перехватчиков, которыми мы неплохо работаем, и хотят их обходить. Обходят они их благодаря, кстати, и Беларуси", — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что россияне не только пользуются белорусской территорией, но и получают от Минска техническую помощь.

"Это серьезный вопрос, я поставил все задачи — на следующую Ставку будет ответ", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, мониторинговый канал Strategic Control 26 декабря показал новый маршрут "Шахедов". Мониторы отметили, что оккупанты атакуют дронами украинский Ковель, используя пространство Беларуси, а перед потенциальным масштабным ударом проводят разведку.

Украинский эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов 26 декабря предупредил об угрозе для железнодорожного сообщения между Польшей и Украиной из-за усиления российских атак по железнодорожной ветке "Ковель-Киев". Он также настаивал, что оккупанты управляют "Шахедами" с территории Беларуси.