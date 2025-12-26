Сообщение между Польшей и Украиной под угрозой: "Флэш" назвал ключевую цель врага

Одновременно с активизацией ударов по энергетическим объектам Украины российские оккупанты усилили атаки на транспортную инфраструктуру, в частности, на железную дорогу.

А если конкретно – они активно бьют в последние дни по железнодорожной ветке "Ковель-Киев", и эта тактика не случайна, отмечает украинский эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что недавно "Шахед" атаковал поезд, затем – ремонтную бригаду, позавчера – железнодорожный мост, а вчера ночью – локомотивное депо. Последний удар пришелся по Ковелю.

"Задача противника – остановить работу этого логистического звена Украина-Польша. Атаки будут продолжаться. Хотя "Шахеды" заходят из РФ, я продолжаю настаивать, что они управляются с территории Республики Беларусь", – подчеркивает он.

Россия хочет сорвать логистическое звено между Украиной и Польшей Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Чтобы не повторить судьбу моста в Маяках Одесской области, которую противник практически беспрепятственно разбивал беспилотниками несколько дней подряд, Бескрестнов рекомендует защитить этот участок железной дороги средствами радиоэлектронной борьбы и зенитными дронами.

Кроме того, уверен эксперт, нужно средствами радиоэлектронной разведки официально подтверждать работу пунктов управления "Шахедами" из Беларуси и выносить потом это все на Совет национальной безопасности и обороны.

"До момента защиты этой ветви поезда, грузы и пассажиры находятся в зоне риска", – предупреждает "Флэш".

Утром 26 декабря мониторинговые каналы показали визуализацию маршрута вражеских дронов во время последних атак на энергетику и логистику на западе страны. На карте четко видно, что "Шахеды" и "Герберы" летят в Украину не только со стороны РФ, но и через воздушное пространство Беларуси.

Напомним, в результате аварии поезда пострадали четыре сотрудника "Укрзализныци". Двух мужчин госпитализировали. Позже в УЗ заявили, что причиной инцидента стал российский ударный дрон.

Также сообщалось, что 22 декабря на Житомирщине во время воздушной тревоги объявили радиационную опасность.