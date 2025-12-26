Сполучення між Польщею та Україною під загрозою: "Флеш" назвав ключову мету ворога

Одночасно з активізацією ударів по енергетичних об'єктах України російські окупанти посилили атаки на транспортну інфраструктуру, зокрема, на залізницю.

А якщо конкретно — вони активно б'ють останніми днями по залізничній гілці "Ковель-Київ", і ця тактика не випадкова, зазначає український експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

Він нагадав, що нещодавно "Шахед" атакував поїзд, потім — ремонтну бригаду, позавчора — залізничний міст, а вчора вночі — локомотивне депо. Останній удар припав на Ковель.

"Завдання противника — зупинити роботу цієї логістичної ланки Україна-Польща. Атаки триватимуть і надалі. Хоча "Шахеди" заходять із РФ, я продовжую наполягати, що ними керують із території Республіки Білорусь", — підкреслює він.

Росія хоче зірвати логістичну ланку між Україною та Польщею Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Щоб не повторити долю моста в Маяках Одеської області, який противник практично безперешкодно розбивав безпілотниками кілька днів поспіль, Бескрестнов рекомендує захистити цю ділянку залізниці засобами радіоелектронної боротьби та зенітними дронами.

Крім того, упевнений експерт, потрібно засобами радіоелектронної розвідки офіційно підтверджувати роботу пунктів управління "Шахедами" з Білорусі і виносити потім це все на Раду національної безпеки і оборони.

"До моменту захисту цієї гілки поїзди, вантажі та пасажири перебувають у зоні ризику", — попереджає "Флеш".

Уранці 26 грудня моніторингові канали показали візуалізацію маршруту ворожих дронів під час останніх атак на енергетику та логістику на заході країни. На карті чітко видно, що "Шахеди" і "Гербери" летять в Україну не тільки з боку РФ, а й через повітряний простір Білорусі.

Нагадаємо, внаслідок аварії поїзда постраждали чотири співробітники "Укрзалізниці". Двох чоловіків госпіталізували. Пізніше в УЗ заявили, що причиною інциденту став російський ударний дрон.

Також повідомлялося, що 22 грудня на Житомирщині під час повітряної тривоги оголосили радіаційну небезпеку.