Як три військових РФ змусили залишити КСП у Гуляйполі: у ЗСУ кажуть, що сил для оборони вистачало

Командний пункт ЗСУ в прифронтовому Гуляйполі на Запоріжжі було залишено без бою після проникнення невеликої диверсійної групи РФ, яка налічувала лише трьох військових. За словами українського командира, вирішальну роль у втраті позиції зіграли не дії противника, а паніка та прорахунки в управлінні на місцях.

Інцидент, що стався на Гуляйпільському напрямку, командир першого окремого штурмового полку Дмитро Філатов із позивним "Перун" назвав показовим прикладом провалу в організації охорони командного пункту. У коментарі Суспільному він наголосив, що особовий склад залишив позицію без опору через хаотичні рішення та відсутність чіткого керівництва.

Оцінюючи дії командування, Філатов звернув увагу на оприлюднені аудіозаписи, які, за його словами, свідчать про спонукання військових до відходу. Саме такі управлінські кроки, переконаний він, і призвели до фатальних наслідків для оборони об’єкта.

"Прикрий випадок, скажімо так. Прикрий з точки зору організованості охорони командного пункту, прикрий з точки зору дій особового складу. Ну і виходячи з тих голосових, що висвітлені — прикрі вчинки управління підрозділу, спонукання особового складу до залишення позицій. Це і призводить до таких фатальних наслідків", — пояснив "Перун".

Безпосереднім поштовхом до подій стало проникнення в місто інфільтрованої групи з трьох російських військових. Вони виявили командний пункт, орієнтуючись, зокрема, на шум генератора, після чого розпочали спробу штурму.

Водночас за словами командира 1 ОШП, противник діяв фактично навмання й без будь-якого серйозного підкріплення. Російські військові не мали ані артилерійської підтримки, ані допомоги з повітря, а також не володіли стійким зв’язком зі своїм командним пунктом.

Ключовим, наголосив Філатов, є те, що на позиціях перебувала достатня кількість українських бійців для успішного відбиття такої атаки. Проте замість організованої відсічі було ухвалено рішення про залишення КСП, а наявні там носії інформації та технічні засоби не знищили.

Після інциденту обстановка в Гуляйполі залишається напруженою, однак ситуацію частково вдалося стабілізувати. На проблемну ділянку зайшли інші підрозділи Сил оборони, і всі напрямки, якими намагався просунутися противник, наразі заблоковані.

Разом із тим, за оцінкою командира, в межах населеного пункту ще можуть перебувати окремі інфільтраційні групи РФ. Для їх нейтралізації необхідні додаткові заходи, зокрема проведення штурмових дій та поетапної зачистки міста.

Окремо Філатов зауважив, що підрозділи, які раніше утримували позиції на цій ділянці, не мали достатніх спроможностей для ефективного стримування дій російської армії навіть за умови повного укомплектування.

Тим часом у Силах оборони України вже розпочали службову перевірку цього випадку. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі Суспільному запевнив, що після завершення розслідування громадськість отримає повну та відкриту інформацію про обставини події.

"Ми нічого приховувати не будемо. Після того, як буде проведено розслідування, буде оприлюднена інформація, щодо даного випадку. Зараз триває не тільки розслідування, а й вивчення детальної ситуації, яка відбувається взагалі на цій ділянці лінії, в Гуляйполі", — зауважив він.

Втрата КСП у Гуляйполі: що про це відомо

Нагадаємо, що 26 грудня російські військові оприлюднили відео з командного пункту в центрі Гуляйполя, який українські бійці залишили після штурмових дій, не вивівши техніку та носії інформації. Аналітики DeepState пов’язують інцидент із хаосом в управлінні підрозділами, що може перетворити Гуляйполе та прилеглі напрямки на сіру зону.

Окрім цього, волонтер Сергій Стерненко та військова кореспондентка Діана Буцко, пояснюють інцидент у Гуляйполі поєднанням прорахунків командування та хаосу на КСП. Наразі відомо, що більшість важливої інформації знищили, а те, що потрапило до противника, уже неактуальне.