Как три военных РФ заставили оставить КСП в Гуляйполе: в ВСУ говорят, что сил для обороны хватало

Командный пункт ВСУ в прифронтовом Гуляйполе на Запорожье был оставлен без боя после проникновения небольшой диверсионной группы РФ, которая насчитывала всего трех военных. По словам украинского командира, решающую роль в потере позиции сыграли не действия противника, а паника и просчеты в управлении на местах.

Инцидент, произошедший на Гуляйпольском направлении, командир первого отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов с позывным "Перун" назвал показательным примером провала в организации охраны командного пункта. В комментарии Общественному он отметил, что личный состав оставил позицию без сопротивления из-за хаотичных решений и отсутствия четкого руководства.

Оценивая действия командования, Филатов обратил внимание на обнародованные аудиозаписи, которые, по его словам, свидетельствуют о побуждении военных к отходу. Именно такие управленческие шаги, убежден он, и привели к фатальным последствиям для обороны объекта.

Відео дня

"Досадный случай, скажем так. Досадный с точки зрения организованности охраны командного пункта, досадный с точки зрения действий личного состава. Ну и исходя из тех голосовых, что освещены — досадные поступки управления подразделения, побуждение личного состава к оставлению позиций. Это и приводит к таким фатальным последствиям", — пояснил "Перун".

Непосредственным толчком к событиям стало проникновение в город инфильтрированной группы из трех российских военных. Они обнаружили командный пункт, ориентируясь, в частности, на шум генератора, после чего предприняли попытку штурма.

В то же время, по словам командира 1 ОШП, противник действовал фактически наугад и без какого-либо серьезного подкрепления. Российские военные не имели ни артиллерийской поддержки, ни помощи с воздуха, а также не обладали устойчивой связью со своим командным пунктом.

Ключевым, подчеркнул Филатов, является то, что на позициях находилось достаточное количество украинских бойцов для успешного отражения такой атаки. Однако вместо организованного отпора было принято решение об оставлении КСП, а имеющиеся там носители информации и технические средства не уничтожили.

После инцидента обстановка в Гуляйполе остается напряженной, однако ситуацию частично удалось стабилизировать. На проблемный участок зашли другие подразделения Сил обороны, и все направления, по которым пытался продвинуться противник, сейчас заблокированы.

Вместе с тем, по оценке командира, в пределах населенного пункта еще могут находиться отдельные инфильтрационные группы РФ. Для их нейтрализации необходимы дополнительные меры, в частности проведение штурмовых действий и поэтапной зачистки города.

Отдельно Филатов отметил, что подразделения, которые ранее удерживали позиции на этом участке, не имели достаточных возможностей для эффективного сдерживания действий российской армии даже при условии полного укомплектования.

Между тем в Силах обороны Украины уже начали служебную проверку этого случая. Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии Общественному заверил, что после завершения расследования общественность получит полную и открытую информацию об обстоятельствах происшествия.

"Мы ничего скрывать не будем. После того, как будет проведено расследование, будет обнародована информация относительно данного случая. Сейчас идет не только расследование, но и изучение детальной ситуации, которая происходит вообще на этом участке линии, в Гуляйполе", — отметил он.

Потеря КСП в Гуляйполе: что об этом известно

Напомним, что 26 декабря российские военные обнародовали видео с командного пункта в центре Гуляйполя, который украинские бойцы оставили после штурмовых действий, не выведя технику и носители информации. Аналитики DeepState связывают инцидент с хаосом в управлении подразделениями, что может превратить Гуляйполе и прилегающие направления в серую зону.

Кроме этого, волонтер Сергей Стерненко и военный корреспондент Диана Буцко, объясняют инцидент в Гуляйполе сочетанием просчетов командования и хаоса на КСП. Известно, что большинство важной информации уничтожили, а то, что попало к противнику, уже неактуально.