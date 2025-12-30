Росіяни атакували в Одесі два цивільні судна: є поранені (фото)

Російські військові ударними БПЛА атакували судна Emmakris III та Captain Karam, яке заходило до порту для завантаження пшениці.

Emmakris III та Captain Karam обидва ходять під прапорами Панами, це цивільні суда. Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Як зазначили у ВМС, "порти та цивільне судноплавство є об’єктами цивільної інфраструктури. Атаки на них створюють загрозу життю громадян та підривають глобальну продовольчу безпеку".

"Цілеспрямовані удари по цивільних об’єктах є свідомим воєнним злочином. РФ - країна терорист", - підкреслили у ВМС.

На фото видно, що балкери пошкоджені уламками дронів, подряпини та пробоїни видно на бортах обох суден.

Росіяни атакували Одесу та область вранці 30 грудня, пошкоджена портова і промислова інфраструктура, є постраждалий. В ОВА повідомили, що були пошкоджені резервуари для зберігання масла на підприємстві. Загиблих немає.

Відео дня

Нагадаємо, Фокус писав про вранішню атаку на Одещину. Агресію росіян прокоментував Олексій Кулеба, віцепрем'єр-міністр з відновлення України та Міністр розвитку громад і територій.

Варто зауважити, що росіяни атакують порти на Одещині вже не вперше. Так, 26 грудня ворог завдав удару по складах цивільних підприємств та суднах під прапорами Словаччини й Республіки Палау.