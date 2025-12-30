Россияне атаковали в Одессе два гражданских судна: есть раненые (фото)

Российские военные ударными БПЛА атаковали судна Emmakris III и Captain Karam, которое заходило в порт для загрузки пшеницы.

Emmakris III и Captain Karam оба ходят под флагами Панамы, это гражданские суда. Об этом Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили в Telegram.

Как отметили в ВМС, "порты и гражданское судоходство являются объектами гражданской инфраструктуры. Атаки на них создают угрозу жизни граждан и подрывают глобальную продовольственную безопасность".

"Целенаправленные удары по гражданским объектам являются сознательным военным преступлением. РФ — страна террорист", — подчеркнули в ВМС.

На фото видно, что балкеры повреждены обломками дронов, царапины и пробоины видны на бортах обоих судов.

Россияне атаковали Одессу и область утром 30 декабря, повреждена портовая и промышленная инфраструктура, есть пострадавший. В ОВА сообщили, что были повреждены резервуары для хранения масла на предприятии. Погибших нет.

Напомним, Фокус писал об утренней атаке на Одесскую область. Агрессию россиян прокомментировал Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины и Министр развития общин и территорий.

Стоит заметить, что россияне атакуют порты в Одесской области уже не впервые. Так, 26 декабря враг нанес удар по складам гражданских предприятий и судам под флагами Словакии и Республики Палау.