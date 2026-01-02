ЗС РФ атакували Запоріжжя "Шахедами": у місті спалахнули кілька пожеж (відео)

Надвечір 1 січня російські окуапційні війська завдали удару "Шахедами" по Запоріжжю, внаслідок чого у місті спалахнула пожежа.

"Росіяни бʼють по обласному центру. Є займання", — написав начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Він також оприлюнив фото пожежі.

Пожежа у Запоріжжі Фото: Запорізька ОВА

Згодом Федоров уточнив, що у місті є ще одне займання в одному із районів Запоріжжя внаслідок ворожої атаки.

У мережі також з'явилось відео пожежі у житловому будинку, куди поцілили росіяни.

ЗМІ близько опів на дванадцяту пвоідомляи про виухи, що лунали у Запоріжжі.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про ударні БПЛА, які летіли у напрямку міста з півдня.

На момент публікації матеріалу інформації про постраждалих внаслідок російської атаки не було, а повітряна небезпека у Запоріжжі зберігалась.

