ЗС РФ атакували Запоріжжя "Шахедами": у місті спалахнули кілька пожеж (відео)
Надвечір 1 січня російські окуапційні війська завдали удару "Шахедами" по Запоріжжю, внаслідок чого у місті спалахнула пожежа.
"Росіяни бʼють по обласному центру. Є займання", — написав начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Він також оприлюнив фото пожежі.
Згодом Федоров уточнив, що у місті є ще одне займання в одному із районів Запоріжжя внаслідок ворожої атаки.
У мережі також з'явилось відео пожежі у житловому будинку, куди поцілили росіяни.
ЗМІ близько опів на дванадцяту пвоідомляи про виухи, що лунали у Запоріжжі.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про ударні БПЛА, які летіли у напрямку міста з півдня.
На момент публікації матеріалу інформації про постраждалих внаслідок російської атаки не було, а повітряна небезпека у Запоріжжі зберігалась.
Нагадаємо, 1 січня ЗС РФ атакували КАБом "Фельдман Екопарк" у передмісті Харкова.
Фокус також писав, що у новорічну ніч росіяни вдарили по Волині та Одесі.