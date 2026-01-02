ВС РФ атаковали Запорожье "Шахедами": в городе вспыхнули несколько пожаров (видео)

К вечеру 1 января российские оккупационные войска нанесли удар "Шахедами" по Запорожью, в результате чего в городе вспыхнул пожар.

"Россияне бьют по областному центру. Есть возгорания", — написал начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Он также обнародовал фото пожара.

Пожар в Запорожье Фото: Запорожская ОВА

Впоследствии Федоров уточнил, что в городе есть еще одно возгорание в одном из районов Запорожья в результате вражеской атаки.

В сети также появилось видео пожара в жилом доме, куда попали россияне.

СМИ около половины двенадцатого пвоидомляи о выухи, которые звучали в Запорожье.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об ударных БПЛА, которые летели в направлении города с юга.

На момент публикации материала информации о пострадавших в результате российской атаки не было, а воздушная опасность в Запорожье сохранялась.

Напомним, 1 января ВС РФ атаковали КАБом "Фельдман Экопарк" в пригороде Харькова.

Фокус также писал, что в новогоднюю ночь россияне ударили по Волыни и Одессе.