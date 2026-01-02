Нічна атака РФ на Чернігівщину: дрони вдарили по лікарні та багатоповерхівці у Семенівці (фото)
Надвечір 1 січня російська армія завдала удару безпілотниками по лікарні та житловій багатоповерхівці у місті Семенівка Чернігівської обалсті.
По будівлі медичного закладу вдарили щонайменше тричі, повідомив голова Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.
"Російські терористи щойно завдали удару трьома дронами по лікарні в Семенівці", — написав Селіверстов.
Він підкреслив, що інформація про потерпілих і масштаби руйнувань наразі уточнюється, а також оприлюднив фото, на якому видно наслідки російської атаки.
Водночас місцеві телеграм-канали Семенівки повідомили про ще один удар дронів — по житловій багатоповерхівці.
"БПЛА влучили у житлову багатоповерхівку в Семенівці. Пошкоджено скління вікон", — йдеться у підписі до фото.
Нагадаємо, 1 січня ЗС РФ атакували Запоріжжя "Шахедами", через що у місті спалахнули кілька пожеж.
Фокус також писав, що у новорічну ніч росіяни вдарили по Волині та Одесі.