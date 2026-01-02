Нічна атака РФ на Чернігівщину: дрони вдарили по лікарні та багатоповерхівці у Семенівці (фото)

Надвечір 1 січня російська армія завдала удару безпілотниками по лікарні та житловій багатоповерхівці у місті Семенівка Чернігівської обалсті.

По будівлі медичного закладу вдарили щонайменше тричі, повідомив голова Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

"Російські терористи щойно завдали удару трьома дронами по лікарні в Семенівці", — написав Селіверстов.

Він підкреслив, що інформація про потерпілих і масштаби руйнувань наразі уточнюється, а також оприлюднив фото, на якому видно наслідки російської атаки.

Наслідки удару по лікарні у Семенівці Фото: Соцмережі

Водночас місцеві телеграм-канали Семенівки повідомили про ще один удар дронів — по житловій багатоповерхівці.

"БПЛА влучили у житлову багатоповерхівку в Семенівці. Пошкоджено скління вікон", — йдеться у підписі до фото.

Відео дня

Пошкоджена багатоповерхівка у Семенівці Фото: Соцмережі

Нагадаємо, 1 січня ЗС РФ атакували Запоріжжя "Шахедами", через що у місті спалахнули кілька пожеж.

Фокус також писав, що у новорічну ніч росіяни вдарили по Волині та Одесі.