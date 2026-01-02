Ночная атака РФ на Черниговщину: дроны ударили по больнице и многоэтажке в Семеновке (фото)

К вечеру 1 января российская армия нанесла удар беспилотниками по больнице и жилой многоэтажке в городе Семеновка Черниговской обалсти.

По зданию медицинского учреждения ударили по меньшей мере трижды, сообщил председатель Новогород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.

"Российские террористы только что нанесли удар тремя дронами по больнице в Семеновке", — написал Селиверстов.

Он подчеркнул, что информация о пострадавших и масштабах разрушений пока уточняется, а также обнародовал фото, на котором видны последствия российской атаки.

Последствия удара по больнице в Семеновке Фото: Соцмережі

В то же время местные телеграмм-каналы Семеновки сообщили о еще одном ударе дронов — по жилой многоэтажке.

"БПЛА попали в жилую многоэтажку в Семеновке. Повреждено остекление окон", — говорится в подписи к фото.

Відео дня

Повреждена многоэтажка в Семеновке Фото: Соцмережі

Напомним, 1 января ВС РФ атаковали Запорожье "Шахедами", из-за чего в городе вспыхнули несколько пожаров.

Фокус также писал, что в новогоднюю ночь россияне ударили по Волыни и Одессе.