Україна за 2025 рік знешкодила понад 50% ракет РФ: коли відбувалися наймасованіші атаки

Протягом 2025 року росіяни запустили по Україні щонайменше 1 952 ракети. З них українська протиповітряна оборона збила чи знешкодила 1 099 штук.

Статистику російських обстрілів України ракетами опублікував 2 січня проєкт UA War Infographics. Аналітики зазначили, що українська ППО збила та знешкодила засобами радіолокаційної боротьби 56,3% ворожих ракет.

Протягом 2025 року росіяни запустили по Україні 1 952 ракети Фото: Telegram

Найменше ракетних ударів було в січні: з 77 запущених ворогом ракет було збило та знешкоджено 44. В лютому було знешкоджено та знищено 12 ракет зі 100, у березні — 46 із 93, у квітні — 66 зі 123, у травні — 65 зі 122, у червні — 176 з 238, в липні — 125 зі 198, у серпні — 106 зі 156, у вересні — 126 зі 185. Найбільше ракет росіяни запустили по Україні у жовтні — 269, із яких 120 було збито чи знешкоджено протиповітряною обороною. В листопаді було знищено чи подавлено 100 ракет із 215 запущених, у грудні — 113 зі 176.

"Важливо розуміти, що кількість запущених та збитих ракет може бути більшою, тому що Повітряні сили ЗСУ тричі за рік не повідомляли точну кількість запущених повітряних цілей у межах масованих обстрілів", — зазначили автори інфографіки.

Нагадаємо, 1 січня проєкт UA War Infographics писав, що за 2025 рік росіяни лише 4 дні не били по Україні "Шахедами" чи ракетами.

Президент Всеукраїнської авіаційної організації "Асоціація приватних пілотів і власників літаків" Геннадій Хазан 28 грудня розповідав, що Росія змінила тактику ударів по Києву та почала атакувати дронами на малій висоті.