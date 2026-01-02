Украина за 2025 год обезвредила более 50% ракет РФ: когда происходили самые массированные атаки

В течение 2025 года россияне запустили по Украине по меньшей мере 1 952 ракеты. Из них украинская противовоздушная оборона сбила или обезвредила 1 099 штук.

Статистику российских обстрелов Украины ракетами опубликовал 2 января проект UA War Infographics. Аналитики отметили, что украинская ПВО сбила и обезвредила средствами радиолокационной борьбы 56,3% вражеских ракет.

В течение 2025 года россияне запустили по Украине 1 952 ракеты Фото: Telegram

Меньше всего ракетных ударов было в январе: из 77 запущенных врагом ракет было сбито и обезврежено 44. В феврале было обезврежено и уничтожено 12 ракет из 100, в марте — 46 из 93, в апреле — 66 из 123, в мае — 65 из 122, в июне — 176 из 238, в июле — 125 из 198, в августе — 106 из 156, в сентябре — 126 из 185. Больше всего ракет россияне запустили по Украине в октябре — 269, из которых 120 были сбиты или обезврежены противовоздушной обороной. В ноябре было уничтожено или подавлено 100 ракет из 215 запущенных, в декабре — 113 из 176.

Відео дня

"Важно понимать, что количество запущенных и сбитых ракет может быть больше, потому что Воздушные силы ВСУ трижды за год не сообщали точное количество запущенных воздушных целей в рамках массированных обстрелов", — отметили авторы инфографики.

Напомним, 1 января проект UA War Infographics писал, что за 2025 год россияне только 4 дня не били по Украине "Шахедами" или ракетами.

Президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан 28 декабря рассказывал, что Россия изменила тактику ударов по Киеву и начала атаковать дронами на малой высоте.