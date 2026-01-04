Москву атакують дрони: через це затримано сотні авіарейсів (відео)

Місто Москва перебуває під атакою дронів. Через це зупинена робота трьох аеропортів — "Внуково", "Домодєдово" і "Жуковський".

Атака почалася близько 14:40, о 14:45 мер Москви Сергій Собянін заявив про збиття безпілотника. Про це повідомило російське медіа "РИА-Новости".

Загалом повідомляється про 24 збитих дрони силами ППО.

Telegram-канал Exilenova стверджує, що Москву атакують дрони українського виробництва. Він також пояснив, який тип, імовірно, використовується для атаки на російську столицю. За його словами, це переважно дешеві, малопомітні БПЛА з мінімальним зарядом. В більшості випадків — "Чаклун".

"Уже другий день колапс у московських аеропортах і навколо них. А це мільярдні збитки, бо аеропорти зупиняються, рейси масово скасовують і розвертають, зникають збори, транзит і доходи, авіакомпанії платять компенсації", — пояснює автор каналу.

За його оцінками, кожна година неробочих аеропортів приносить збитки в сотні мільйонів рублів.

Крім того, такі атаки відкривають нові маршрути для атак, виснажують ППО та змушують РФ витрачати дорогі ракети на удари по дешевих дронах, пояснює автор.

Нагадаємо, що ввечері 3 січня російська столиця також була під атакою дронів. Через це було затримано чимало рейсів та не працювали аеропорти.

Нагадаємо, 2 січня OSINT-аналітик Open Sourse Intel показав відео нібито "удару" по резиденції Володимира Путіна: на ньому видно, як автомобіль втікав у фонтан.