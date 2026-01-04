Москву атакуют дроны: из-за этого задержаны сотни авиарейсов (видео)

Город Москва находится под атакой дронов. Из-за этого остановлена работа трех аэропортов — "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".

Атака началась около 14:40, в 14:45 мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитии беспилотника. Об этом сообщило российское медиа "РИА-Новости".

В общем сообщается о 24 сбитых дронах силами ПВО.

Telegram-канал Exilenova утверждает, что Москву атакуют дроны украинского производства. Он также объяснил, какой тип, предположительно, используется для атаки на российскую столицу. По его словам, это преимущественно дешевые, малозаметные БПЛА с минимальным зарядом. В большинстве случаев — "Колдун".

"Уже второй день коллапс в московских аэропортах и вокруг них. А это миллиардные убытки, потому что аэропорты останавливаются, рейсы массово отменяют и разворачивают, исчезают сборы, транзит и доходы, авиакомпании платят компенсации", — объясняет автор канала.

Відео дня

По его оценкам, каждый час нерабочих аэропортов приносит убытки в сотни миллионов рублей.

Кроме того, такие атаки открывают новые маршруты для атак, истощают ПВО и заставляют РФ тратить дорогие ракеты на удары по дешевым дронам, объясняет автор.

Напомним, что вечером 3 января российская столица также была под атакой дронов. Из-за этого было задержано немало рейсов и не работали аэропорты.

Напомним, 2 января OSINT-аналитик Open Sourse Intel показал видео якобы "удара" по резиденции Владимира Путина: на нем видно, как автомобиль убегал в фонтан.