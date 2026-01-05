ЗС РФ масовано атакували Дніпро: стовп диму над містом та "Шахед", який зачепився за дроти (відео)

Вдень 5 січня продовжилась атака дронів-камікадзе "Шахед" Збройних сил Російської Федерації, яка почалась напередодні вночі. Під ударом опинилось Дніпро: над містом піднявся стовп диму після можливого прильоту. Що відбулось у обласному центрі, розташованому за 100 км від лінії фронту?

Один з російських "Шахедів", якими росіяни атакували Дніпро, зачепився за дроти лінії електропередач та вибухнув, показує відео, опубліковане у Telegram-каналі волонтера та блогера Тимофія Кучера. Тим часом військова адміністрація підтвердила атаку дронів і повідомила про пожежу внаслідок влучання.

Обстріл Дніпра - як "Шахед" заплутався у дротах

Інформація Дніпропетровської ОВА про хід атаки "Шахедів" вдень 5 січня з'явилась о 12:53. Вказується, що російські БпЛА вдарили по підприємству (назва не вказується), а також по автомобілях та лінії електропередач. У дописі ОВА також уточнюється, що поки не відомо про постраждалих. Попередній допис військової адміністрації стосувався нічного нальоту ЗС РФ: з'ясувалось, що вночі засоби ППО успішно відбили атаку та збили три "Шахеда".

Обстріл Дніпра — деталі

Повітряні сили ЗСУ вдень 5 січня повідомили про атаку БпЛА на Дніпро: перше попередження з'явилось близько 12 год. Вже о 12:50 у місцевих пабліках написали про стовп диму над містом.

Дніпропетровська ОВА не надала нових даних про наліт "Шахедів" на Дніпро.

Зазначимо, зранку 5 січня Фокус писав про масований удар ЗС РФ по Україні. Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили 165 дронів, серед них ударних "Шахедів" було близько 100. Крім того, було дев'ять балістичних ракет "Искандер"/С-300, які атакували з-під Брянська та Воронежа.

Моніторингові канали показали, що ракети загрожували Чернігову: військова адміністрація підтвердила атаку. Іншою ціллю РФ виявився Київ. ДСНС та президент України Володимир Зеленський підтвердили масований наліт: росіяни поцілили по приватному медичному закладу на Оболоні й убили 30-літнього пацієнта.

Остріл України - траєкторія ракет та дронів ЗС РФ 5 січня Фото: Telegram

Вдень, окрім Дніпра, ЗС РФ вдарили по Харкову. З'ясувалось, що росіяни запустили близько п'яти балістичних ракет по місту. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, через влучання загорівся цілий картал.

Нагадуємо, Фокус зібрав думки експертів щодо особливостей нічного обстрілу ЗС РФ в ніч на 5 січня: пояснили, якою могла бути ціль ворога.