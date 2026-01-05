ВС РФ массированно атаковали Днепр: столб дыма над городом и "Шахед", который зацепился за провода (видео)

Днем 5 января продолжилась атака дронов-камикадзе "Шахед" Вооруженных сил Российской Федерации, которая началась накануне ночью. Под ударом оказался Днепр: над городом поднялся столб дыма после возможного прилета. Что произошло в областном центре, расположенном в 100 км от линии фронта?

Один из российских "Шахедов", которыми россияне атаковали Днепр, зацепился за провода линии электропередач и взорвался, показывает видео, опубликованное в Telegram-канале волонтера и блогера Тимофея Кучера. Тем временем военная администрация подтвердила атаку дронов и сообщила о пожаре в результате попадания.

Обстрел Днепра — как "Шахед" запутался в проводах

Информация Днепропетровской ОВА о ходе атаки "Шахедов" днем 5 января появилась в 12:53. Указывается, что российские БпЛА ударили по предприятию (название не указывается), а также по автомобилям и линии электропередач. В заметке ОВА также уточняется, что пока не известно о пострадавших. Предыдущее сообщение военной администрации касалось ночного налета ВС РФ: выяснилось, что ночью средства ПВО успешно отбили атаку и сбили три "Шахеда".

Обстрел Днепра — детали

Воздушные силы ВСУ днем 5 января сообщили об атаке БПЛА на Днепр: первое предупреждение появилось около 12 часов. Уже в 12:50 в местных пабликах написали о столбе дыма над городом.

Днепропетровская ОВА не предоставила новых данных о налете "Шахедов" на Днепр.

Отметим, утром 5 января Фокус писал о массированном ударе ВС РФ по Украине. Воздушные силы сообщили, что россияне запустили 165 дронов, среди них ударных "Шахедов" было около 100. Кроме того, было девять баллистических ракет "Искандер"/С-300, которые атаковали из-под Брянска и Воронежа.

Мониторинговые каналы показали, что ракеты РФ угрожали Чернигову: военная администрация подтвердила атаку. Другой целью РФ оказался Киев. ГСЧС и президент Украины Владимир Зеленский подтвердили массированный налет: россияне попали по частному медицинскому учреждению на Оболони и убили 30-летнего пациента.

Обстрел Украины - траектория ракет и дронов ВС РФ ночью 5 января Фото: Telegram

Днем, кроме Днепра, ВС РФ ударили по Харькову. Выяснилось, что россияне запустили около пяти баллистических ракет по городу. Как сообщил городской голова Игорь Терехов, из-за попадания загорелся целый картал.

Напоминаем, Фокус собрал мнения экспертов относительно особенностей ночного обстрела ВС РФ в ночь на 5 января: объяснили, какой могла быть цель врага.